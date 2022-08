Askou stolt: - Vi rejser os bare igen. Vi tror på, at det, vi gør, virker.

Fredag var AGF foran 1-0 ved pausen mod AC Horsens, men aarhusianerne smed sejren væk i anden halvleg og tabte 1-2 i Horsens.

AGF’s tyske træner Uwe Rösler synes ikke, at hans hold administrerede føringen godt nok.

- Jeg er skuffet over, at vi smed sejren væk ud af vores egne hænder så let, siger den 53-årige træner.