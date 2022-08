Oprykkeren AC Horsens formåede dog via et straffespark ti minutter før tid at score det afgørende mål til 2-1.

AGF pressede hårdt på i slutminutter og havde flere gode forsøg, men aarhusianerne formåede ikke at udligne.

AC Horsens rykker med sejren op på Superligaens femteplads. AGF deler stadig førstepladsen med FC Nordsjælland og Silkeborg, men har nu spillet en kamp mere.

AGF var først med en stor scoringsmulighed, da offensivspilleren Mikael Andersons indlæg ramte stolpen efter 18 minutter. Riposten blev blokeret på heroisk vis af Horsens-forsvaret.