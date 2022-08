Hans koncert blev aflyst efter skyderiet i Field's: Verdensstjerne vender tilbage til Danmark

»Han er jo en artist, der vokser og vokser hele tiden. Han flytter op og ud på de større arenaer nu. Derfor er vi super stolte og glade for at kunne præsentere et verdensnavn af en kaliber som Harry Styles i Horsens,« siger Claus Visbye, direktør for Horsens & Friends, til JP Horsens.

Harry Styles har tidligere gæstet Horsens tilbage i 2016 som en del af boybandet One Direction.

»Det er jo fantastisk at kunne tiltrække en lidt yngre profil til Horsens. Han har virkelig formået at lave skiftet fra boyband til troværdig artist, der oven i købet er lidt ”indie”, selv om han laver popmusik. Han er virkelig et interessant navn for os,« siger Claus Visbye.