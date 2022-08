Kort til millioner

Det er naturligvis ikke uden risiko, at han køber og sælger Magic kort, da det hele afhænger af, om han vurderer kortenes værdi korrekt. Efter alt at dømme har Frederik Lee dog en særlig sans for den slags, og sidste år omsatte han for 2 mio. kr., fortæller han.

Den største handel han har gjort var to ”Black Lotus”-kort, de mest sjældne i spillet, som han solgte for 160.000 kr. Der er nemlig stor interesse for at eje de gamle, sjældne kort, der kan gøre ens samling lidt mere speciel.

»Jeg tror, det betyder meget for folk, fordi det er et unikt stykke historie for dem. Mange har kæmpestore samlinger med kort, som de aldrig bruger, men bare ejer.«

Succesen har tændt en iværksætterild i Frederik Lee, og i sidste uge ansøgte han om endnu et cvr-nummer. Denne gang vil han starte en mere traditionel virksomhed, der sælger og markedsfører produkter, som mange forhåbentlig vil få glæde af.

Han går også stadig med drømmen om at få sig en fysisk forretning i Horsens, når han er færdig med sit studie. Planen er at åbne et sted, der både kan fungere som en hyggelig spillecafé og som butik, hvor han kan sælge sine kort fra.

I dag er han ikke længere flov over at sælge papkort til flere tusinde kroner, og selv om det har kostet ham mange timer, er han ikke i tvivl om, at det har betalt sig.

»Jeg synes helt sikkert, at det er arbejdet værd. Både for det økonomiske, men også for den læring, der er i det, og fordi det er noget, jeg godt kan lide at arbejde med.«