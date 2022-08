28/08/2022 KL. 16:00

Han var ensom og selvmordstruet: »Mit liv er vendt fuldstændig på hovedet«

Du kan være med, når Patrick Cakirli går fra Vejle Rådhus til Horsens den 10. september kl. 7.30 for at sætte fokus på den ensomhed, der er hverdag for mange danskere.