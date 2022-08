Byggemarkedskæmpe er på jagt: Leder efter 35.000 kvm stor byggegrund i Horsens

Det skriver Horsens Folkeblad.

Ifølge mediet leder Bauhaus efter en byggegrund på mindst 35.000 kvm. i Horsens, men ifølge topchefen for den danske del af kæden, Mads Bilenberg Jørgensen, har kommunen ikke »noget på hånden« i øjeblikket.

»Ud fra vores analyser og vurderinger ville vi kunne drive en fornuftig forretning i Horsens, for det er en by af pæn størrelse og med et pænt opland. Vi mangler bare en god grund, hvor vi kan ligge,« siger Mads Bilenberg Jørgensen til Horsens Folkeblad.

Så sent som for tre år siden sagde Mads Bilenberg Jørgensen til Børsen, at han gerne så, at Bauhaus inden for fem år – altså senest i 2024 – ville have åbnet 5-7 nye varehuse.