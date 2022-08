Undervandsplante skal redde liv i de danske fjorde

I aftalen blev der afsat 34 millioner kroner til blandt andet at etablere ålegræs og tang.

- Livet under havets overflade i vores kystvande og fjorde er under pres. Der er alt for store mængder næringsstoffer, der finder vej ud i vores vandmiljø.

- Derfor er vi med den store brede landbrugsaftale fra sidste efterår blevet enige om, at kvælstofudledningen skal reduceres markant, udtaler miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen.

Der bliver udført forsøg med ålegræs ved både Gamborg, Kolding, Horsens, Odense og Vejle Fjord.