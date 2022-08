Interessen for at gå ind i politik blev vakt, da Lars Løkke Rasmussen lancerede sit projekt ’Det politiske mødested’, som endte med at danne baggrund for stiftelsen af det nye parti.

»I for mange år har dansk politik været et slagsmål mellem de to blokke, og der har været for meget fokus på personer, lad os nu holde os til sagerne, og sammen udarbejde gode løsninger på tværs. Målet er at skabe forandring fra midten, og det tror jeg en stor del af Danmarks befolkning er med på,« siger Tobias Grotkjær Elmstrøm.