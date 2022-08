Ifølge borgmester Peter Sørensen (S) er der kun to muligheder for selskabet for at hente penge. Enten gennem kommunen, der kan udstede en lånegaranti, eller gennem »det private marked,« der formentligt vil gøre lånet dyrere for selskabet og dermed for forbrugerne.

Derfor er han en af dem i byrådet, der mener, at fjernvarmeselskabet skal have grønt lys til det nye lån.

»Vi har jo allesammen bedt vores fjernvarmeværker om at tage endnu flere kunder og virksomheder ind af den simple årsag, at gassen i øjeblikket er rigtig, rigtig dyr for rigtig mange mennesker. Det har fjernarmeselskabet også gjort, men så har de også brug for mere kapacitet for at kunne levere varmen til os,« siger han og tilføjer:

»Tilslutningen har været meget højere end selv de bedste cases (i planlægningen, red.). Det er blevet større og større henover de seneste mange måneder.«

Forud for byrådsmødet har Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlet sagen, og i den forbindelse stemte De Konservative imod, mens Venstre og Dansk Folkeparti ville vente med at tage stilling.