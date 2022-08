Nu tager AC Horsens nyt våben i brug: »Der er helt sikkert nogle procenter at hente«

Da AC Horsens for lidt mere end to år siden måtte tage turen ned i 1. division, betød det samtidig et farvel til Mikkel Jespersen, der arbejdede i en rolle som halvt assistenttræner og halvt talentspejder.

Hans kontrakt udløb, og med farvellet til superligakampe og -indtægter kunne den ikke forlænges.