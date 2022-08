Godmorgen.

Mange ser formentlig jakkesæt, hvid kjole, gæster og måske også en kirke for sig, når de tænker på et bryllup. Men sådan behøver det langt fra at være. Dorthe Thorstein og Willy Laugesen benyttede såmænd bare frokostpausen i løbet af arbejdsdagen til at gå forbi rådhuset og klare ærterne.