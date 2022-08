»Det er rigtig tilfredsstillende«: Ukrainske flygtninge har succes med at komme i arbejde

I 2021 var tallet for Sønderbro 39,4 pct., og det var derfor med til at rykke området ned på »forebyggelseslisten«. Der skal altså ikke meget til at rykke den anden vej, og eventuelle ukrainere i området tæller med i opgørelsen.

»Vi skal have dem i arbejde, for det er der, der kan være en påvirkning. Det er det, vi skal sigte på,« sagde formand for parallelsamfundsudvalget Michael Nedersøe (DF) til JP Horsens i maj.