Da jeg var barn, var et fortov altid lavet af fliser. Sådan husker jeg det i hvert fald. Men det var dengang. Når der laves nye fortove i dag, virker det mere som reglen end undtagelsen, at det gøres med en form for asfalt-belægning. En klar og naturlig konsekvens af løbende besparelser og skæren ind til benet.