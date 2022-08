Husk forbuddet: Her må du ikke længere fodre ænder

»Parken har i flere år været overbelastet af fugle - især gæs, tidligere mange ænder, og de seneste år er der også kommet mange måger til. Vi må ikke regulere gæs og måger, så her anbefaler Naturstyrelsen, at man laver et fodringsforbud,« har Liselotte Nielsen, der er hortonom i Horsens Kommune, sagt til TV Syd.

Ænderne har ikke godt af at spise brød, pointerede hun også.

Og det er ikke kun i Horsens Kommune, at man gerne vil undgå at fuglene fyldes med brød.

Hvis weekendturen i stedet går til Randers, vil man også ved Doktorparken møde skilte, der fraråder fodring af ænder. Skiltene er blevet sat op i forbindelse med, at søen står over for en stor rensning, hvor den skal tømmes for bundslam, har JP Horsens søstermedie JP Randers tidligere beskrevet.