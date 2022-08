Horsens-cheftræner: »Havde kampen varet et eller to minutter mere, tror jeg også, vi havde vundet«

FC Midtjylland gjorde det ikke nemmere for sig selv med to udvisninger i anden halvleg. Først blev forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard udvist efter 67 minutter, mens brasilianske Juninho også fik marchordre tre minutter før tid.

Henrik Jensen er dog ikke bleg for at påtage sig sin del af skylden for kollapset i Horsens.

- Jeg bærer også en stor del af ansvaret. Jeg er træner for det her hold og tager ansvaret på mig, siger Henrik Jensen.

I AC Horsens-lejren fortalte cheftræner Jens Berthel Askou, at FC Midtjyllands kamp mod Lyngby ikke var et tema.

- FC Midtjyllands kamp mod Lyngby fyldte ikke i pausen. Men vi vidste, at de havde været inde i en hård periode, hvor de havde sat point til. Og vi vidste, at vi kunne udfordre dem i indlægsspillet og på dødbolde, siger den 39-årige Horsens-chef.