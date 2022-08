Efterfølgende erkendte Henrik Dalsgaard, at hans tackling ikke var ren.

- Min tackling blev for voldsom, og jeg kom for sent. Jeg har ikke set tacklingen igen, men jeg fik at vide, at den var god nok, siger forsvarsspilleren.

Da Dalsgaard sætter den udvisende tackling ind, bærer han anførerbindet, da FC Midtjyllands normale anfører, Erik Sviatchenko, var blevet udskiftet.

Alligevel mener cheftræner Henrik Jensen ikke, at man kan bebrejde Dalsgaard noget.

- Henrik traf beslutningen på et splitsekund og forsøgte at tackle på bolden, som jeg ser det, men han kom også med en voldsom hastighed, og derfor fik han det røde kort, siger FCM-bossen.

Henrik Dalsgaard er en af FC Midtjyllands rutinerede spillere med 26 danske landskampe og flere års erfaring i den næstbedste engelske række, hvor han spillede for Brentford.