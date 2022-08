Industrigigant dropper kæmpe millioninvestering i Brædstrup

Første spadestik til den nye fabrik blev taget i oktober sidste år, men byggeriet kom aldrig i gang.

»Vi må konstatere, at verden har bevæget sig, siden vi traf beslutningen om en ny fabrik for tre år siden,« siger DLG-topchef Kristian Hundebøll ifølge Børsen til mediet Grovvarenyt.

DLG bekræfter nyheden over for JP Horsens, men virksomheden oplyser, at man ikke har mulighed for at stille op til interview for nuværende.

Produktionskapaciteten på den nye fabrik lød på 50.000 ton årligt, men nu arbejder DLG i stedet for på en optimering og udvidelse af det eksisterende anlæg.