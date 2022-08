Årsagen til annulleringen af den dom på seks måneders betinget fængsel, som Morten Messerschmidt ellers var blevet idømt ved Retten i Lyngby for sin rolle i den såkaldte Meld- og Feld-sag om svindel med EU-penge, var, at dommer Søren Holm Seerup havde klikket på ”synes godt om” ved flere opslag på Facebook, der var kritiske over for Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt.

Det gjorde, at dommeren blev fundet inhabil i sagen Den Særlige Klageret.