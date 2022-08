Lokalredaktør for JP Horsens skal have nyt job

Tobias Hansen Bødker, som fortsætter på JP Horsens indtil udgangen af september, har tidligere været bl.a. erhvervsjournalist på Børsen og journalist på kommunen.dk.

»Jeg er både stolt over og glad for, at jeg har været en del af det, og jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at JP Horsens har en lys fremtid. Nu har jeg fået en spændende mulighed for at lave undersøgende journalistik, som altid har været min største drivkraft, så nu glæder jeg mig enormt meget til at tage hul på et nyt kapitel sammen med Radio 4,« siger Tobias Hansen Bødker.

På JP Horsens vil han bl.a. blive husket for et af de sidste store interviews med erhvervsikonet Michael Mortensen, som mistede livet tidligere i år.