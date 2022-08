Der skal flere tilskuere på tribunerne, når HH Elite spiller hjemmekampe i Horsens.

Derfor har HH Elite og sponsoren Billund Lufthavn lavet et nyt tiltag.

Der skal nemlig være gratis billetter til studerende på lufthavnens tribune i den nye sæson.

»Billund Lufthavn vil gerne give noget tilbage til byen, da mange borgere og erhvervsfolk i Horsens benytter vores lufthavn. I samarbejdet med HH Elite, vil vi understøtte formålet med at få alle studerende gratis til håndbold og dermed give dem en god oplevelse. Projektet startede ud i foråret. I den kommende sæson håber vi at kunne få lavet en stemningsfuld fankullisse på Billund Lufthavn-tribunen bag det ene mål,« udtaler Jan Hessellund, der er adm. direktør i Billund Lufthavn, i et opslag på LinkedIn.