Casper Tengstedt lovpriser nøglefigur: »Det var et wake up call«

Særlig Jens Bertel Askous ansættelse som cheftræner i AC Horsens viste sig dog at være et vendepunkt for Casper Tengstedts karrier.e

»Da han kom, troede han ikke helt på mig. Han var hård ved mig og mente, at jeg skulle give mere. Det var et wake up call. Men han fik det bedste frem i mig og har betydet meget for mig, og at jeg er her i dag,« siger Casper Tengstedt til Adresseavisen.

Angriberen fik lørdag debut for Rosenborg BK, en fremragende en af slagsen, hvor han scorede til 1-0 mod Ham Kam.