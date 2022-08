Advarsel om larm og gener: Asfaltarbejde påvirker trafikken flere centrale steder

»De første to dage vil der blive lavet noget forberedende arbejde, og her vil der være såkaldt prioriteret kørsel. Det betyder, at vejene vil være åbne for trafik, men bilister må dog forvente, at der kan opstå lidt ventetid på strækningerne. Herefter går vi i gang med fræse- og asfaltarbejdet, og her er det nødvendigt etapevist at spærre for trafik. Derfor vil der være omkørsler i området i aften- og nattetimerne,« forklarer Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald, Trafik og Ejendomme i Horsens Kommune.