Horsens-rigmand reddede fodboldklub fra konkurs

Angiveligt kom overtagelsen på et yderst kritisk tidspunkt ifølge Povl Davidsen, en af de tre nye ejere.

»Det var en hastesag. Hvis vi ikke havde løst situationen inden 1. august, så var det mere end usikkert, at vi kunne have betalt spillernes løn. Vi måtte låne fra klubbens tv-indtægter, og vi er glade for velviljen fra en lokal finansiel institution,« siger han til Der Nordschleswiger.

Ifølge avisen er der tale om Broager Sparekasse, som skulle have hjulpet klubben økonomisk.