»Der er en gæst, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.«

Sådan beskriver vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Stig Simonsen, et optrin, der fandt sted lørdag kl. 02.55 på Kokomo i Graven i Horsens.

Her var der nemlig en 42-årig mand, der bl.a. kravlede rundt på gulvet, hvilket førte til at vagterne »tog fat i ham« for at bortvise ham.