Se højdepunkterne: AC Horsens fortsætter i toppen af Superligaen efter deling i Aalborg

AC Horsens fortsatte søndag sin ubesejrede stime efter oprykning til Danmarks bedste fodboldrække.

Men efter to sejre i sæsonens første kampe blev AaB det første hold til at sætte en stoppe for Den gule fare.

Det blev dog kun til en uafgjort, og dermed er AC Horsens stadig i toppen af 3F Superligaen, kun bag Silkeborg IF på førstepladsen på målscore.