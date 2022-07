Anholdt: Ung mand stod og onanerede

Det var dog ikke eneste gang, politiet fik anmelde om blufærdighedskrænkelse fredag.

En times tid senere var den gal igen, den gang var det dog i Jelling i Vejle Kommune. Her sigtede politiet en mand for at sidde på en bænk på Stationsvej og onanere. Denne gang var der tale om en 29-årig mand fra Jelling.