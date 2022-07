Politiet er tavs: En person anholdt efter mistænkelig episode

Lørdag bliver en 29-årig mand fremstillet i grundlovsforhør i en sag, hvor politiet er yderst sparsomme med oplysningerne.

En adresse i Løsning mellem Vejle og Horsens var i længere tid fredag under politiafspærring, da politiet var i gang med at efterforske en mistænkelig hændelse. Det er i forbindelse med denne sag, at den 29-årige bliver fremstillet i Retten i Horsens.