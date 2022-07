Det er også værd at bemærke, at mændene kan opholde sig andre steder end i Horsens-området, og at der kan være tale om tilrejsende, som bor i et sommerhusområde eller på en campingplads, oplyser politiet.

Politiet kan kontaktes via telefon 114, hvis du kan genkende mændene og har du oplysninger om, hvor de to mænd opholder sig, eller hvis du har andre oplysninger, som kan medvirke til at finde gerningsmændene.