Horsens stikker ud fra statistikken: 5 gode råd til at forebygge indbrud

Mange danskere har prøvet at komme hjem til et hus, der er blevet gennemrodet eller tømt for værdier af ubudne gæster.

I disse uger forlader mange danskere deres hjem for at drage på sommerferie, og det risikerer at give et mere frit spil for indbrudstyve.

En lang række østjyske kommuner har oplevet en uheldig stigning i antallet af indbrud, hvis man sammenligner 2. kvartal i år med 2. kvartal i 2021. I Horsens er antallet af indbrud faldet fra 2. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022, men det betyder ikke, at indbrudstyvene går uden om Horsens.