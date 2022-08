Rejsebureau droppede Endelave: Nu tager flere lokale kampen op

For 12 år siden købte Hanne Døssing sommerhus på Endelave, og siden da har hun brugt så meget tid som muligt på øen. Drømmen var at finde et sommerhus med havudsigt til under 1 mio. kr., hvilket kunne lade sig gøre på Endelave. Siden da er hun blevet så glad for øen, at hun ønsker, at så mange som muligt kan få lov til at opleve Endelave.