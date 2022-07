AC Horsens tog sejren i vigtig duel

Her stod den gule fare for langt de fleste offensive indslag, og deres ene mål før pausen var for lidt, med de chancer holdet tilspillede sig.

Lyngby satte sig dog markant igennem offensivt efter sidebyttet og tilspillede sig rigtig mange store chancer. De kongeblå lagde et højt pres på hjemmeholdet, og det gav pote.

Men Lyngby formåede ikke at sparke bolden ind.

Kampen var blot syv minutter gammel, da Horsens-forsvareren Malte Kiilerich med et flot langskud var meget tæt på score.

I det 20. spilleminut bragte angriber Anders K. Jacobsen på kølig vis AC Horsens foran 1-0. En svag clearing og en målmandsskovtur fra Lyngbys side var en medvirkende årsag til målet.