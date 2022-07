25/07/2022 KL. 06:02

Christina Linde startede sin virksomhed helt uden businessplan og strategi: »Det holder mange tilbage, at man tror, alt skal være perfekt fra starten«

Denne sommer har 35-årige Christina Linde åbnet en lille lyseblå kaffe-knallert i Horsens. Målet er ikke at blive millionær, men at få frihed til at prioritere.