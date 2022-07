Begge hold fik et mål underkendt i første halvleg, og først i anden halvleg blev der åbnet for scoringskontoen, da oprykkerne fra Horsens sendte et flot mål ind i Kamil Grabaras mål.

Der skal skudtrænes mere på FCK’s træningsanlæg, for københavnerne skabte flere store chancer, men de blev misbrugt gang på gang.

Oprykkerne fra Horsens stod solidt på banen, hvilket gjorde det meget svært for FCK. I den anden ende gjorde de mange hurtige Horsens-spillere ondt på en til tider langsom FCK-defensiv.