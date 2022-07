Det er ikke et tilfælde, at adressen på denne store og charmerende ejendom hedder Pontoppidansvej 3. Den tidligere præstegård er nemlig opført af Pontoppidan-familien, og man fornemmer de historiske vingeslag i hver en krog.



Sådan lyder mæglerens introduktion til dette stykke kulturhistorie.



Se billederne herunder og fornem stemningen i huset fra 1908, der er sat til salg for 4,8 mio. kr.