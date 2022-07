Gæt en politikers bolig: Hvem sover uden for halvdelen af året og kigger efter stjerneskud fra sin madras på fliserne?

Mens de fleste politikere foretrækker at holde kortene helt tæt til kroppen, er der andre, der tør åbne deres hjem for vælgerne og give dem et smugkig ind i privaten.

I JP Horsens’ sommer-gætteleg kan du komme med hjem til en række byrådsmedlemmer. Hvilken type er de egentlig? Og kan du mon gætte, hvem der bor hvor?

Samtlige byrådsmedlemmer er blevet tilbudt at være med.