De blågrønne alger ses oftere i søer, fordi vandet her indeholder mere næring. Algerne kommer oftest i perioden fra juni til oktober. Reglen er, at jo flere alger, der er, jo større risiko for forgiftning.

Kommunen har ikke undersøgt om der er tale om giftige blågrønalger i Gedved sø, men pga. den store mængde af alger, anbefaler Horsens Kommune, at man tager sine forholdsregler og ikke lader hunde drikke eller bade i vandet.