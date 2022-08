Han blev skoletræt i 5. klasse og selvstændig som 25-årig: »Jeg frygter mest, at mine børn ikke er stolte af mig, når de bliver voksne«

En efterårsdag for fem år siden tog den horsensianske erhvervsmand Anders Fogh en skæbnesvanger beslutning.

Efter en opvækst, hvor han slet ikke havde taget skolen alvorligt, og i stedet sad som 25-årig uden en nævneværdig uddannelse og problemer med at stave, besluttede han sig for at tage chancen og stifte sit eget firma.