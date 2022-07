13/07/2022 KL. 11:57

»Det har været et voldsomt økonomisk tab«: Skandaleramt hjemmeplejefirma hårdt ramt efter tvangslukning

Det ikke gjort noget godt for forretningen, at Styrelsen for Patientsikkerhed tilbage i oktober tvangslukkede den aarhusianske afdeling af den horsensianske virksomhed Berit's Hjemmepleje.