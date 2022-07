Kom med ned i dybet: Se videoerne fra bunden af Østersøen, hvor besætning har fundet unikke dele fra bombefly

»Der er i de fleste dykkere gemt en skattejæger, og det har været vildt sjovt at grave i sandet og finde flydele, der nu bliver sendt til Canada for at indgå i genopbygningen af det her kæmpe bombefly,« siger Gustav Hans Frederiksen, der fortæller, at samarbejdet på tværs af nationaliteter siden har udviklet sig til venskaber.