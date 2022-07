Central trafikknude spærres aften og nat: Nu er det snart slut med at vente længe på et venstresving

Både tilkørslen og afkørslen ved Horsens Nord er derfor helt spærret mellem kl. 19 og kl. 06 fra den 10. juli frem til og med 18. juli.

»Der er tale om noget indledende asfaltarbejde i forbindelse med, at en del af Østbirkvej skal udvides for at gøre plads til lysreguleringen, som vi forventer vil være i drift midt i august,« siger John Kjærsgaard, der er projektleder ved Vejdirektoratet, til Horsens Folkeblad.

Der vil blive lavet en lignende afspærring ved Horsens Syd til- og afkørslen i uge 30 og 31, da det også her er blevet vedtaget at sætte en lysregulering op i krydset.