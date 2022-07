Fik ikke forlænget sin kontrakt efter kræftforløb: Nu skifter Jonas Thorsen til Superliga-rival

»Han har en fantastisk personlighed og er et dejligt menneske. Han har altid sat fællesskabet over sig selv, og det har været mega værdifuldt for klubben. Da han selv havde brug for fællesskabet i en svær periode i livet, så var det helt naturligt, at dem omkring ham forsøgte at hjælpe så godt som muligt, og han fik en lille del tilbage af det, han selv har bidraget med,« har Jens Bertel Askou sagt.

I forbindelse med, at den nu kommende Viborg-spiller ikke fik forlænget sin kontrakt i Horsens, sagde cheftræneren, at klubben havde besluttet sig for at hente »nye og yngre kræfter ind.«

»Det har virkelig været dejligt at se ham komme tilbage til livet og fodbolden, selvom han ikke har spillet så stor en rolle på banen som tidligere, men det har været rigtig dejligt at have ham med og tilbage igen,« udtalte cheftræner Jens Berthel Askou dengang.

AC Horsens, der i næste weekend vender tilbage til Superligaen, skal i denne sæson første gang møde Viborg FF den 11. september.