»Der var nogle kunder, som havde lagt en bestilling, så jeg var nødt til at gå ud og beklage rigtig meget og sende pengene retur.«

Det er kun få dage siden, at den 23-årige horsensianer åbnede en midlertidig café på Endelave syd for Horsens Fjord. Det gjorde hun også sidste år, da pengekassen pludselig var ved at være tom i hendes café, Café 31E i Horsens, som blev hårdt ramt af coronakrisen.

Planen var, at den midlertidige café - ligesom sidste år - skulle have været åbent hele sommeren på den lille ø, mens hendes normale café til gengæld holder sommerlukket.