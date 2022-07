Mandag blev en 47-årig mand desuden idømt et år og ni måneders fængsel ved Retten i Randers i samme sagskompleks. Han blev kendt skyldes i at have verdraget i alt 200 kg cannabis til en dansk lastbilchauffør med henblik på videresalg. Chaufføren blev i december idømt fire års fængsel for at have smuglet ca. 1,2 ton hash fra Danmark til Norge.

Dommen er en udløber af hovedsagen, der starter den 28. september ved Retten i Horsens. Den er berammet til at være ti dage.