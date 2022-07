Gustav Hans Frederiksen kom tilbage til Danmark søndag aften.

I to uger har han og besætningen på hans skib sejlet rundt i havet ud for Trelleborg i det sydlige Sverige. De har hver dag ledt efter dele fra et gammelt Halifax-bombefly, der styrtede i havet under Anden Verdenskrig.

Flyet blev ramt af et lyn på vej til en mission i Tyskland. To motorer gik ud, og piloterne besluttede at springe ud fra flyet med faldskærm.