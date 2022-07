Efter chokmelding om PFAS på badestrand i Lemvig: I dag har Horsens fået resultater fra vandprøver

Først var det en skrækhistorie fra Korsør, hvor en række borgere har spist kød fra kvæg, der har tygget drøv på en mark, som var forurenet med det sundhedsskadelige flourstof PFAS.

Nu er det en sag fra Lemvig, hvor der er fundet PFAS i badevandet ved en strand.

De to helt store PFAS-sager har nu fået miljøminister Lea Wermelin (S) til at sende et brev til samtlige danske kommuner med en opfordring til at få tjekket badevandet for de giftige stoffer hurtigst muligt.