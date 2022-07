Det skulle være slut med madpakker i tasken til børn på flere skoler, hvis det stod til Anders Boesen, gruppeformand for Socialdemokratiet.

I JP Horsens’ sommerserie, hvor partierne har mulighed for at sende et forslag i vejret, ønsker han sig et forsøg med obligatorisk, sund og nærende skolemad i indskolingen på to-tre skoler i Horsens Kommune, som det også er tilfældet i daginstitutioner.