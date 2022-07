De satsede det hele. Uddannelsen og karrieren.

De gik all in for at opnå et internationalt gennembrud, og på kort tid blev vennerne Paul og Kenneth pludselig til Ronnie Atkins og Ken Hammer.

Historien om det danske heavy metal-band Pretty Maids begynder i Horsens i 1981. Bandet havde sin storhedstid i 1980’erne, men er stadig aktive i både Danmark og udlandet.