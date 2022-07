Byggebranchen har i 2022 været ramt af adskillige udfordringer.

Men hos entreprenørkæmpen Casa går de rundt og glæder sig.

For Casa er blevet endnu større. For nylig godkendte myndighederne den planlagte fusion af Casa og det Herning-baserede selskab KPC, og det betyder, at det nye selskab får en samlet omsætning på over 5 mia. kr. og har over 500 ansatte.