AC Horsens sender forsvarsspiller til Island

Forsvarsspilleren Tobias Stagaard skal bruge efteråret hos islandske IA Akranes, der ligger nummer 10 i landets bedste række.

AC Horsens har valgt at leje den 20-årige midtstopper ud i jagten på mere spilletid.

»Tobias Stagaard har brug for kontinuerlig spilletid, hvis han skal fortsætte sin udvikling, og der er et stykke vej i AC Horsens. Vi har undersøgt mulighederne for ham, og det virker som et rigtig godt march med IA Akranes, hvor han kan få debut allerede om et par dage,« siger sports- og talentchef Niels Erik Søndergård i en pressemeddelelse.