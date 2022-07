Når man som virksomhed bliver presset på pengepungen, er der som udgangspunkt to veje, man kan gå. Enten kan man hæve prisen for sine varer, eller også kan man forsøge at sænke udgifterne.

»Det er to lige dårlige valg,« siger Martin Bjørn, nyudnævnt chef for Forum Horsens og dermed også svømmehallen